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15:12, 23 января 2024Экономика

Китай собрался потратить триллионы юаней на спасение рынка

Bloomberg: власти Китая потратят 2 трлн юаней на стабилизацию фондового рынка

Фото: Stringer / Reuters

Власти Китая пытаются удержать падающий национальный фондовый рынок за счет специального стабилизационного фонда. На эти цели они собирают около двух триллионов юаней (278 миллиардов долларов), в основном со счетов госпредприятий. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Все средства отправят на выкуп акций на бирже Гонконга. Еще 300 миллиардов юаней уже выделены из местных фондов для инвестирования через China Securities Finance и Central Huijin Investment (государственные корпорация и фонд).

Еще одним способом спасти акции и облигации станет успокоение внутренних инвесторов, хотя о какой процедуре идет речь ,в материале не указывается. Идти на нетривиальные меры Пекину приходится из-за падения рынка до пятилетнего минимума.

Главный индекс фондового рынка Китая CSI 300 падает много месяцев подряд. Несмотря на попытки властей доказать инвесторам успешность экономической политики, с начала года тенденция усилилась, что заставляет увеличивать расходы.

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Ранее сообщалось, что крупнейшие государственные банки Китая начали продавать американские доллары на валютном рынке, чтобы поддержать курс юаня и акции китайских компаний. По словам источника Reuters, продажи долларов носили агрессивный характер.

На фоне потери интереса инвесторов к китайским акциям и облигациям в рост пошли японский, индийский, европейский и американский фондовые рынки.

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