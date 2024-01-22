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17:11, 22 января 2024Экономика

Госбанки Китая начали спасать юань

Reuters: госбанки Китая начали продавать доллары для поддержания курса юаня

Фото: Christina Hu / Reuters

Крупнейшие государственные банки Китая начали операции на валютном рынке, чтобы поддержать курс юаня и акции китайских компаний, стоимость которых обновляет многолетние антирекорды. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В основном для спасения национальной валюты в продажу идут американские доллары, таким образом сокращается ликвидность офшорных юаней, курс которых формируется на бирже. Курс внутренних юаней контролирует Народный банк Китая, однако Пекин старается не допускать ситуации, когда два курса юаня слишком сильно расходятся друг с другом.

По словам одного из собеседников агентства, продажи долларов носили агрессивный характер. За допустимую черту, по всей видимости, был взят уровень 7,2 юаня за доллар.

Это не первый случай за последние несколько месяцев, когда госбанкам приходится спасать юань от падения. Так, в ноябре китайская валюта в рамках такой политики укрепилась до локального максимума.

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Нынешняя реакция, скорее всего, связана с очередным падением фондового рынка. Инвесторов не устраивают меры, принимаемые Пекином, поэтому они распродают китайские бумаги. Индекс биржи в Гонконге Hang Seng обвалился на 2,4 процента за сутки, до минимума почти за 20 лет, а основной индекс материкового Китая CSI 300 потерял 1,6 процента.

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      Платон Щукин
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