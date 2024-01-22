Китайские ценные бумаги рекордно обвалились

Bloomberg: китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня

Китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня. О рекордном обвале ценных бумаг из-за пессимизма инвесторов сообщает Bloomberg.

Сильнее всего снизилась стоимость китайских технологических гигантов, как Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96 процента (минимальная отметка с июля 2005 года) и стал одним из худших показателей в Азии.

Эксперты объясняют падение китайского рынка акций отсутствием новых экономических стимулов и мер поддержки рынка со стороны властей, что разочаровывает инвесторов. Ранее Народный банк Китая решил сохранить ключевую ставку по кредитам первоклассным заемщикам на год — 3,45 процента, а на пять лет — 4,2 процента. Еще одной причиной снижения рынка может стать отток инвестиций в другие юрисдикции, добавил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

Ранее стало известно, что инвесторы вывели 87 процентов чистых вложений в китайские акции, сделанных в 2023 году. Несмотря на это, власти КНР рассчитывают на приток средств из-за рубежа, и для этого ужесточили контроль за негативными оценками экономики, чтобы не создавать «ложных нарративов» об упадке в стране.

В 2023 году участники индекса биржи в Гонконге (Hang Seng Index) потратили 17 миллиардов долларов на обратный выкуп (байбэк) своих акций в надежде остановить их падение. Такой объем сделок стал рекордным для китайских компаний за последние шесть лет, однако не показал результата. На этом фоне капитализация компаний потеряла уже 3,2 триллиона долларов, а индекс завершил в минусе четвертый год подряд.

В начале 2024 года китайский фондовый рынок по-прежнему находится на локальных минимумах, усилия властей поддержать его и вселить надежду в инвесторов по-прежнему не работают, а основные проблемы сохраняются. Об этом со ссылкой на опрос аналитиков и управляющих капиталом пишет Bloomberg.

Аналитики и управляющие капиталом объясняют падение фондового рынка геополитической напряженностью, дефляцией и рисками возможной рецессии в США, что негативно влияет на спрос. Также свой эффект возымели старение населения и проблемы рынка недвижимости. Попытки Пекина решить их за счет смягчения денежно-кредитной политики, государственной скупки акций и денежных вливаний похоже на борьбу с симптомами, а не исправление ситуации, отмечают эксперты.