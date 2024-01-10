Акциям китайских компаний предсказали проблемы с ростом

Bloomberg: попытки Пекина поддержать рост акций китайских компаний не работают

В начале 2024 года китайский фондовый рынок по-прежнему находится на локальных минимумах, усилия властей поддержать его и вселить надежду в инвесторов по-прежнему не работают, а основные проблемы сохраняются. Об этом со ссылкой на опрос аналитиков и управляющих капиталом сообщает Bloomberg.

Росту препятствуют геополитическая напряженность, дефляция и возможная рецессия в США, что существенно повлияет на спрос. Позитивными факторами остаются ожидаемое прекращение оттока инвесторов и их желание покупать бумаги в низшей точке.

Однако в дело также вмешиваются макроэкономические факторы, среди которых старение населения и проблемы рынка недвижимости. Попытки Пекина решить их за счет смягчения денежно-кредитной политики, государственной скупки акций и денежных вливаний больше похожи на купирование симптомов, а не на оздоровление ситуации.

Половина участников опроса агентства считают, что к концу первого квартала индекс CSI 300 (акции крупнейших компаний Китая) вырастет на 6,3 процента, а индекс гонконгской биржи — на 10 процентов. Однако что касается покупки акций прямо сейчас, то мнения разделяются, так как результат предпринятых Пекином мер еще непонятен.

По итогам минувшего года индекс CSI 300 потерял 11,38 процента стоимости, а Hang Seng — 13,82 процента. С пикового значения в августе иностранные инвестиции в китайский фондовый рынок за 2023 год сократились на 87 процентов на фоне многочисленных трудностей, с которыми столкнулась экономика, и усилий властей по сокрытию негативных данных и давления на экспертов.

