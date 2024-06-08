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06:37, 8 июня 2024Россия

У здания РАНХиГС в Москве произошла драка

Двое парней подрались у здания РАНХиГС на западе Москвы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Возле здания филиала РАНХиГС на западе Москвы произошла драка. Об этом сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Был конфликт, один другому руками причинил травмы головы. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, один из парней был «не славянской внешности». Они отметили, что молодого человека оскорбили, после чего он ударил оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

Также в Сети сообщалось о том, что один из участников конфликта был вооружен ножом. В МВД эту информацию опровергли.

Ранее в Ростове-на-Дону участник спецоперации обвинил охранников городского автовокзала в избиении из-за надписи «Вагнер» на автомобильном номере. Помимо этого, сотрудники службы охраны якобы помочились на военный билет бойца. Проводится проверка.

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      Евгений Силаев
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