Боец СВО обвинил охранников автовокзала в избиении из-за надписи «Вагнер»

В Ростове-на-Дону участник СВО обвинил охранников в избиении

Участник специальной военной операции (СВО) из Ростова-на-Дону обвинил охранников главного городского автовокзала в избиении. Причиной этого, по словам бойца, стала надпись «Вагнер», сообщает сайт 1rnd.ru.

Военнослужащий утверждает, что на него напали из-за автомобильных номеров с надписью «Вагнер 92», где 92 является автомобильным кодом Севастополя.

Увидев номер, охранники якобы стали оскорблять бойца. Помимо этого, они помочились на его военный билет, заявил солдат.

Случившимся уже заинтересовались в транспортной полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают личности охранников, которые, предположительно, напали на участника спецоперации.

Ранее в Татарстане подростки избили другого ветерана СВО. На снятом очевидцем ролике видно, как один из них борется с мужчиной без ноги, которую заменяет протез. Прохожие пытались разнять их, указывая молодому человеку на увечье его оппонента.