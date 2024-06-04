В России подростки избили ветерана СВО без ноги

В Казани подростки избили одноногого участника СВО, ветеран снял побои

В Татарстане подростки избили участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

На опубликованном ролике видно двух борющихся россиян, у одного из которых ногу заменяет протез. Наблюдающие за происходящим мужчины пытаются разнять их, указывая молодому человеку на увечье его оппонента.

По словам родственников ветерана, которые приводит канал, группа подростков стала без какой-либо причины издеваться над мужчиной. При этом на видео один из дерущихся требует от другого извинений. Участник СВО зафиксировал побои, начата прокурорская проверка.

Ранее в Приморье избили другого ветерана СВО – соседям мужчины не понравился издаваемый его протезами шум. Позже местная жительница опознала в нем расчленителя своей 16-летней дочери. Женщина призналась, что молила бога о том, чтобы военнослужащий не вернулся живым из зоны боевых действий.