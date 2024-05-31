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18:25, 31 мая 2024Россия

Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

В Приморье женщина узнала в избитом ветеране СВО мужчину, расчленившего ее дочь

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Жительница Приморского края узнала в избитом ветеране специальной военной операции (СВО) мужчину, который расчленил ее дочь. Об этом она рассказала журналистам сетевого издания «Уфа Онлайн».

Вернувшегося из зоны боевых действий без ноги ветерана избили в мае. Соседям не понравились громкие звуки, которые издавали его протезы. На СВО он пошел из колонии, где должен был отбывать наказание до 2031-го года.

После возвращения мужчины в родной для него город Большой Камень мать девушки его жертвы удивилась, что бойца встретили как героя. «Я молила Бога, пока он был на СВО, чтобы он [не вернулся из боя]», — поделилась женщина. Ее сын — ровесник расправившегося с ее дочерью горожанина — тоже ушел на СВО, где его не стало.

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На суде мужчина признал вину в содеянном и заявил, что взял на себя вину еще нескольких человек. «Четыре человека стоят пьяные в гараже, все в шоке. Что делать? Я решил избавиться от тела», — рассказал он.

Ранее в Ярославль вернулся участник банды сатанистов, который получил свободу благодаря службе в зоне СВО. По словам ярославца, на спецоперацию он пошел ради искупления вины за совершенное преступление.

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      Алан Босиков
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