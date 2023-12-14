Расправившийся над детьми сатанист рассказал о «Шторм Z», ранении и помиловании

Осужденный за расправу над детьми ярославец рассказал об СВО и о помиловании

Вернувшийся домой член банды сатанистов Николай Оглобляк, расправившейся с детьми, рассказал об участии в спецоперации, ранении и помиловании. Интервью бывшего осужденного опубликовало сетевое издание «76.ру».

По словам Оглобляка, он мог стать бойцом ЧВК «Вагнер», но этому помешало его нахождение в больнице во время приезда в колонию основателя ЧВК — бизнесмена Евгения Пригожина. В итоге службу россиянин проходил в составе отряда «Шторм Z».

Родных о своем решении отправиться в зону боевых действий Оглобляк извещать не стал, они узнали об этом через месяц после подписания служебного контракта. «Честно, я тогда еще не понимал, насколько все серьезно. А когда туда попал, обратного пути не было», — признался бывший заключенный.

Первой мыслью после ранения было «Вот и все!», вспомнил экс-заключенный. Затем Оглобляк сумел взять себя в руки и оказал себе первую медицинскую помощь. Добраться до места эвакуации ему помогли другие бойцы.

Оглобляк признался, что после помилования он долго не верил в то, что оказался на свободе. Сейчас он занимается оформлением документов, в будущем мужчина мечтает создать семью и завести детей. Свое участие в СВО экс-заключенный объясняет следующим образом: «Может быть, многие думают, что я ради свободы пошел. (…) В основном пошел ради искупления. Я это сделал, я это прошел и крови пролил немало».

Оглобляк — участник банды сатанистов-каннибалов, которая в 2000-х расправлялась с подростками. В 2008 году участники группы совершили серию ритуальных расправ. О том, что он вышел на свободу, стало известно в ноябре этого года. Назначенный ему срок лишения свободы должен был истечь в 2030-м . По словам отца бывшего заключенного, полученное его сыном ранение привело к инвалидности.