Во Франции высказались о роли России в победе во Второй Мировой войне

Земмур: не стоит забывать роль России в победе над нацизмом

Не стоит забывать о том, что Россия во время Второй Мировой войны разгромила гитлеровскую армию, после чего США высадились в Нормандии и освободили Западную Европу. Об этом заявил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире Europe 1.

Политика спросили о его отношении к решению не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Земмур напомнил, что эта практика продолжается почти 10 лет.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — сказал лидер партии «Реконкиста».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент (ЕП) Флориан Филиппо заявил, что решение не приглашать Россию на 80-й юбилей высадки союзнических войск в Нормандии является позором. Он назвал это «огромным скандалом», поскольку именно Россия, будучи частью СССР, потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.