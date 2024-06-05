Во Франции назвали позором отказ приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

Филиппо назвал позором решение не приглашать РФ на юбилей высадки в Нормандии

Решение не приглашать Россию на 80-ый юбилей высадки союзнических войск в Нормандии является позором. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент (ЕП) Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Позорное присутствие [президента Украины Владимира] Зеленского (его известный режим коллаборационистов). Позорное неприглашение России (14 миллионов русских пали во Второй мировой войне)», — написал он.

По словам политика, такой решение — это «огромный скандал», поскольку именно Россия, будучи частью СССР, потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.

Филиппо также назвал «позорным моментом разгона в сторону третьей мировой войны» выступление Зеленского в нижней палате французского парламента в пятницу 7 июня. Он призвал остановить «ложный американский нарратив» и выйти из Североатлантического альянса и Европейского союза.

Ранее стало известно, что во время поездки е Европу президент США Джо Байден дважды встретится с украинским лидером. Отмечается, что это произойдет на мероприятии по случаю годовщины высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии.