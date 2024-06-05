Байден во время поездки в Европу дважды встретится с Зеленским

Салливан: Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским

Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским. Политики могут увидеться дважды во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии, уточнил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», — отметил он в ходе брифинга.

Салливан уточнил, что Зеленский и Байден будут присутствовать во Франции, а также 13-14 июня в Италии на саммите G7.

При этом ранее стало известно, что Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, что Владимир Зеленский и граждане Украины являются разменной монетой для США. Он напомнил, что США активно вовлекали Украину в Североатлантический альянс, что привело к боевым действиям.