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23:09, 3 июня 2024Россия

В Госдуме отреагировали на отсутствие Байдена на мирном саммите по Украине

Депутат Толмачев заявил, что Зеленский и украинцы являются инструментом для США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и граждане страны являются разменной монетой для США. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев, реагируя на отсутствие американского лидера Джо Байдена на мирном саммите по Украине в Швейцарии.

Он напомнил, что США активно вовлекали Украину в Североатлантический альянс, что привело к боевым действиям. «При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу — результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии — и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности — инструмент», — объяснил депутат.

Как считает Толмачев, ставка на Байдена, который не в состоянии спуститься по трапу и здоровается с воздухом, указывает на глупость самого Зеленского.

Ранее стало известно, что Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.

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      Маргарита Пименова
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