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06:32, 8 июня 2024Бывший СССР

Названы три главных препятствия Украины на пути в Евросоюз

Политолог Блохин назвал вступление Украины в ЕС политической фантастикой

Фото: Yves Herman / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин назвал три главных препятствия Украины на пути в Евросоюз (ЕС). В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что вступления Киева могут помешать высокий уровень коррупции, геополитические проблемы и раскол внутри самого объединения.

«Препятствий на пути Украины в ЕС масса. Это и необычно высокий уровень коррупции, который зашкаливает, во-вторых, это геополитические проблемы. Обычно страну интегрируют в НАТО, а потом и происходит интеграция в ЕС. Первый шаг — это демонстрация лояльного отношения Запада, а второй — включение в западную "семью". Скорее всего, для Украины даже интеграция в НАТО — вещь туманная, а вступление ЕС — это политическая фантастика», — сказал специалист.

Нужно голосование многих членов ЕС по поводу интеграции Украины в ЕС, но ведь и ЕС расколот по поводу Украины: вспомним позицию Орбана, Фицо, которые открыто говорят, что устали от Украины

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

При этом заявления о планах ЕС принять Украины, по словам политолога, являются «попыткой убедить Украину продолжать действующий курс». «Перед глазами пример Турции, которая уже больше полувека безуспешно пыталась интегрироваться в ЕС», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) в этом месяце даст властям ЕС рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о вступлении Украины в состав ЕС до момента начала временного председательства Венгрии в Евросовете. «ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [официальному Киеву]… до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя объединения», — писала британская Financial Times со ссылкой на источники.

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В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу. По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.

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      Кирилл Садовский
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