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12:49, 15 декабря 2023Экономика

Китайцев призвали не публиковать в соцсетях негатив об экономике

Соцсеть Weibo призвала пользователей не публиковать негатив об экономике Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Китайская социальная сеть Weibo, похожая на X (бывший Twitter), призвала пользователей избегать в публикациях негативных выражений об экономике Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Требование, в частности, коснулось крупных блогеров, специализирующихся на экономике и финансах — в соцсети у них несколько десятков тысяч подписчиков. После просьбы публиковать меньше контента об экономике один из инфлюэнсеров поделился с пользователями беззаботным видео о бейсболе в США.

Министерство госбезопасности страны заявило, что пессимистические комментарии в соцсетях угрожают национальной безопасности КНР. Ведомство добавило, что подобные высказывания используются для «ложных нарративов, чтобы создать дискурсивную и когнитивную ловушки» об упадке в стране.

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Ограничения на высказывания в соцсети совпали с попытками властей восстановить доверие граждан, обещая усилить финансовый рост. Однако пока восстановление экономики после пандемии коронавируса в Китае идет медленно и сопровождается слабым потребительским спросом и затяжным кризисом недвижимости.

В последнее время появляется все больше сообщений об окончании «китайского века» или исчерпавшей себя модели развития экономики КНР, а западные СМИ советуют Китаю сделать экономику более сбалансированной — по аналогии с экономиками США и Западной Европы. Однако Пекин уверяет, что ситуация под контролем. Запрет на негатив действует еще с августа — местные эксперты могут комментировать экономическую ситуацию только в позитивном ключе.

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      Мария Грушко
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