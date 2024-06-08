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06:52, 8 июня 2024Культура

Американский вуз лишил рэпера P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением

Говардский университет лишил P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением
P. Diddy

P. Diddy. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Говардский университет лишил рэпера P. Diddy (Пафф Дэдди, настоящее имя — Шон Комбс) почетной степени из-за недавно опубликованной видеозаписи, на котором он избивает свою бывшую девушку певицу Кэсси Вентуру. Об этом сообщается на сайте университета.

Вуз также планирует вернуть музыканту один миллион долларов, который он пожертвовал в 2016 году для финансирования стипендиальной программы на его имя.

В американском вузе отметили, что поведение рэпера «фундаментально несовместимо с основными ценностями и убеждениями Университета Говарда». В учебном заведении добавили, что артист больше не считается достойным носить высшую награду университета.

В мае сообщалось, что рэпер избил свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Запись нападения опубликовал телеканал CNN. На записи видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом.

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      Марина Совина
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