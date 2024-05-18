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14:58, 18 мая 2024Культура

Пи Дидди избил подругу в отеле

Рэпер Пи Дидди избил ногами бывшую подругу Кэсси

Фото: Henry McGee / IMAGO / Globallookpress.com

Американский рэпер Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) избил свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Запись нападения опубликовал телеканал CNN.

На записи видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом. После этого женщина подавала на рэпера заявление о насилии, но суда не последовало.

Утверждается, что рэпер заплатил 50 тысяч долларов, чтобы видео нигде не появилось.

В марте 2024 года в доме рэпера прошли обыски по новым обвинениям в насилии и торговле людьми. Правоохранители изъяли у него оружие и телефоны.

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      Александра Лисица
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