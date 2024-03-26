В домах известного американского рэпера прошли обыски после обвинений в насилии

В домах рэпера Пи Дидди в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски по делу о насилии

В домах популярного американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) прошли обыски после обвинений в адрес исполнителя в сексуальном насилии и торговле людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Агенты федеральной службы внутренней безопасности и другие правоохранительные органы посетили особняки рэпера в Лос-Анджелесе и Майами. Из домов Пи Дидди были изъяты вещи, которые могут стать доказательствами в расследовании преступлений. Полиция также задержала нескольких подчиненных артиста.

Сам Пи Дидди в указанное время находился не в США. Личный самолет исполнителя LoveAir LLC засекли в небе над Антигуа в Карибском бассейне.

«Отдел расследований национальной безопасности (HSI) Нью-Йорка предпринял действия правоохранительных органов в рамках продолжающегося расследования при содействии HSI Лос-Анджелеса, HSI Майами и наших местных партнеров по правоохранительным органам. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее бывшая девушка рэпера Кассандра Вентура обвинила его в изнасиловании и избиениях. Женщина также утверждает, что Пи Дидди регулярно накачивал ее наркотиками и передавал другим мужчинам для секса.

Позднее неназванный музыкальный продюсер заявил, что неоднократно подвергался нежелательным приставаниям и прикосновениям сексуального характера со стороны Пи Дидди.