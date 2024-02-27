Известный американский рэпер снова стал участником секс-скандала

Музыкальный продюсер обвинил рэпера Пи Дидди в сексуальных домогательствах

Американский хип-хоп исполнитель Шон Комбс (Sean Combs), известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), снова стал участником секс-скандала. Об этом сообщает ABC News.

Музыкальный продюсер подал на рэпера в суд, обвинив его сексуальном насилии. Истец утверждает, что неоднократно подвергался нежелательным приставаниям и прикосновениям сексуального характера со стороны Комбса. В документе также говорится, что ему приходилось работать в ванной, пока исполнитель принимал душ и ходил перед ним голым.

Помимо этого, продюсер утверждает, что рэпер заставлял его пользоваться услугами проституток и заниматься с ними сексом. Он описал случай, когда проснулся в постели с двумя секс-работниками, подозревая, что его «накачали наркотиками».

Адвокат Комбса назвал события, описанные в иске, «чистым вымыслом». «Мы рассмотрим эти нелепые обвинения в суде и примем все соответствующие меры против тех, кто их выдвигает», — заявил он.

Ранее бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в изнасиловании и избиениях. По словам певицы Кэсси (Кассандра Вентура), которая находилась в отношениях с артистом 13 лет, Комбс регулярно бил ее, накачивал алкоголем и наркотиками, заставлял носить в сумочке огнестрельное оружие, когда она была на публике, а также заниматься сексом с мужчинами, оказывающими услуги интимного характера.