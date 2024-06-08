Системы РЭБ установили на автомобили скорой помощи в российском регионе

Губернатор Гладков: на 19 автомобилях скорой помощи установили системы РЭБ

В Белгородской области на 19 автомобилях скорой помощи установили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта», — сказал Гладков на опубликованном видео.

Ночью 7 июня Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.