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06:47, 8 июня 2024Россия

Системы РЭБ установили на автомобили скорой помощи в российском регионе

Губернатор Гладков: на 19 автомобилях скорой помощи установили системы РЭБ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Белгородской области на 19 автомобилях скорой помощи установили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта», — сказал Гладков на опубликованном видео.

Ночью 7 июня Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

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      Евгений Силаев
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