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06:19, 8 июня 2024Россия

Квартиру «дружка» Зеленского национализируют

Константинов: квартиру украинского олигарха Хомутынника в Крыму национализируют

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«В доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — сказал Константинов, пояснив, что речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.

Он добавил, что в новый пакет национализации вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, и еще ряд объектов, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».

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Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже выполнена.

В марте Константинов анонсировал новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов.

Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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      Марина Совина
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