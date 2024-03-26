Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 26 марта 2024Россия

Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

В Крыму анонсировали новую национализацию активов украинских олигархов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Крыму хотят принять новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что парламент в Крыму с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. «Мы ожидаем решений по ряду объектов», — подчеркнул Константинов.

В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Как отметил Константинов, украинские бизнесмены не брезговали зарабатывать на жителях российского региона, игнорируя позицию своих властей о принадлежности полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии также национализируют.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудовищные высказывания». Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Священник рассказал о разочаровании военных ВСУ в решении пойти на фронт

      Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки квартир с 1 апреля

      Россиянка поехала в Узбекистан и описала его фразой «холодно, грязно и снежно»

      Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

      В США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

      В СБУ раскрыли известные им подробности покушений на Киву, Татарского и других

      Священник раскрыл причину нежелания украинских пленных идти на обмен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше