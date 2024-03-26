Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

В Крыму анонсировали новую национализацию активов украинских олигархов

В Крыму хотят принять новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что парламент в Крыму с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. «Мы ожидаем решений по ряду объектов», — подчеркнул Константинов.

В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Как отметил Константинов, украинские бизнесмены не брезговали зарабатывать на жителях российского региона, игнорируя позицию своих властей о принадлежности полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии также национализируют.