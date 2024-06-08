Европейский оборонный концерн отказался поставлять оружие на Украину

DPA: концерн KNDS не будет поставлять Киеву оружие и восполнит арсеналы НАТО

Франко-немецкий оборонный концерн (включающий несколько оружейных компаний) KNDS сделал объявление, в котором отказался поставлять боеприпасы и оружие Киеву. Вместо помощи Украине предприятие начнет восполнять арсеналы НАТО, заявил управляющий директор фирмы Ральф Кетцель агентству DPA.

Отмечается, что предприятие не в состоянии поставлять Вооруженным силам Украине (ВСУ) необходимый объем боеприпасов в ближайшем будущем, речь идет в том числе об артиллерийских снарядах калибра 155 мм. В то же время концерну необходимо сосредоточиться на военных запасах Североатлантического альянса, которые сильно истощены из-за запросов Киева, на их восстановление потребуется время.

KNDS производит оружие, в том числе боевые танки Leopard 2, которые Германия поставляет Киеву с 2023 года. Кетцель полагает, что другие европейские компании смогли бы за более короткий срок обеспечить ВСУ вооружением.

Европейское предприятие пообещало вернуться к изготовлению снарядов и техники для ВСУ позднее, если в этом еще будет потребность.

Ранее стало известно, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок 10 лет о поддержке в ряде областей. В рамках него страна намерена предоставить «нелетальное» оборудование и материалы, помощь в разведке, а также в лечении украинских солдат.