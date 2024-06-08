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04:46, 8 июня 2024Мир

Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке

NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на 10 лет

Фото: Reuters

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок 10 лет о поддержке в ряде областей. Об этом сообщил телеканал NHK.

В рамках соглашения Япония намерена предоставить «нелетальное» оборудование и материалы, а также помощь в разведке. Кроме того, Токио будет помогать лечить украинских солдат.

Уточняется, что Япония обязуется оказывать помощь в разминировании, развитии сельскохозяйственного сектора Украины и улучшении гуманитарного положения женщин и детей.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств заявил, что условия для мирного договора России и Японии пока отсутствуют. По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

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      Юлия Мискевич
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