NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на 10 лет

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок 10 лет о поддержке в ряде областей. Об этом сообщил телеканал NHK.

В рамках соглашения Япония намерена предоставить «нелетальное» оборудование и материалы, а также помощь в разведке. Кроме того, Токио будет помогать лечить украинских солдат.

Уточняется, что Япония обязуется оказывать помощь в разминировании, развитии сельскохозяйственного сектора Украины и улучшении гуманитарного положения женщин и детей.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств заявил, что условия для мирного договора России и Японии пока отсутствуют. По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.