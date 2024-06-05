Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 5 июня 2024Россия

Путин высказался о возобновлении диалога между Россией и Японией

Путин: условий для диалога между РФ и Японией по мирному договору пока нет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Условия для мирного договора России и Японии пока отсутствуют, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. «Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить», — высказался он.

Отношения двух стран испортились на фоне специальной операции России на Украине. Япония осудила действия российских властей. В связи с этим Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина потеряет поддержку. Как начавшиеся выборы изменят политику Европы и ослабят ВСУ?

      Путин рассказал о воровстве в армии США

      Путин высказался о возобновлении диалога между Россией и Японией

      Роналду поздравил Мбаппе с переходом в «Реал» и установил рекорд

      Путин прокомментировал отказ Зеленского проводить выборы на Украине

      Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем

      Путин заявил о неспособности ВСУ самостоятельно наносить удары ракетами ATACMS

      Путин высказался о нападении на НАТО фразой «тупые совсем, сбрендили, что ли?»

      Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

      Путин выразил заинтересованность в нейтральном статусе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше