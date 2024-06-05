Путин высказался о возобновлении диалога между Россией и Японией

Путин: условий для диалога между РФ и Японией по мирному договору пока нет

Условия для мирного договора России и Японии пока отсутствуют, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. «Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить», — высказался он.

Отношения двух стран испортились на фоне специальной операции России на Украине. Япония осудила действия российских властей. В связи с этим Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.