Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией

Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией после Второй мировой войны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обсуждение условий заключения мирного договора с Японией, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны, невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 3 октября.

Он подчеркнул, что в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что несмотря на кризис на Украине и последовавшее ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на урегулирование территориального вопроса и заключение мира с Россией.

После окончания Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Власти Японии увязывают этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, нередко называя их «незаконно оккупированными». При этом позиция России заключается в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними сомнению не подлежит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону СВО
На фасаде телецентра «Останкино» заметили новое обращение «к Алле»
Песков высказался о сроках восстановления «Северного потока»
Стало известно о прекращении утечек на «Северных потоках»
Нобелевскую премию по медицине вручат за изучение эволюции человека
Путин увеличил штатную численность российской прокуратуры
Собчак раскрыла подробности допроса
В Кремле разъяснили границы входящих в состав России ДНР и ЛНР
В Кремле отреагировали на критику Минобороны со стороны Кадырова
Россиянка избавилась от бровей на пол-лба и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.