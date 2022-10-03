Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией после Второй мировой войны

Обсуждение условий заключения мирного договора с Японией, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны, невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 3 октября.

Он подчеркнул, что в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что несмотря на кризис на Украине и последовавшее ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на урегулирование территориального вопроса и заключение мира с Россией.

После окончания Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Власти Японии увязывают этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, нередко называя их «незаконно оккупированными». При этом позиция России заключается в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними сомнению не подлежит.