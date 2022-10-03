Япония решила добиваться мира с Россией

Премьер Японии Фумио Кисидо сообщил, что намерен заключить мирный договор с Россией

Несмотря на кризис на Украине и последовавшее ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на урегулирование территориального вопроса и заключение мира с Россией, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Кисида на заседании нижней палаты парламента страны.

26 сентября сотрудники ФСБ в Приморском крае с поличным задержали японского консула Мотоки Тацунори. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Однако вскоре стало известно, что дипломат вернется на родину.