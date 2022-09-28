Задержанный во Владивостоке консул Японии вылетел из Приморья на родину через Москву

Японский консул Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ во Приморском крае за сбор секретных сведений, покинул Россию. Об этом РИА Новости сообщил руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

Дипломат вылетел из Владивостока рейсом в Москву. По утверждению источника агентства, далее Тацунори предстоит возвращение на родину, предположительно, через Дубай. С чем связан такой неординарный маршрут, не объясняется.

Сотрудники ФСБ задержали японского консула с поличным 26 сентября. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин объяснил, что такие инциденты нередко случаются в дипломатической практике. По его словам, не стоит трактовать произошедшее как «страшное ухудшение отношений с обеих сторон».