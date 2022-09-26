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ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Сотрудники спецслужбы задержали консула во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Отмечается, что Тацунори объявили персоной нон грата.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины.

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Екатерина Власова
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