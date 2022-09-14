ФСБ задержала жителя Владивостока за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ заявила о задержании жителя Владивостока за сотрудничество с разведкой Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина передавал данные о военных объектах Приморья. Он совершил госизмену в форме шпионажа, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, отметили в ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Следователи ФСБ предъявили ему обвинение. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.