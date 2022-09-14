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Задержание жителя Владивостока за госизмену сотрудниками ФСБ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Владивостока, сотрудничавшего с разведкой Украины
Начало событий в новости ФСБ задержала жителя Владивостока за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ показала задержание жителя Владивостока, подозреваемого в госизмене за сотрудничество с военной разведкой Украины. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно мужчину, которого задерживают оперативники российской спецслужбы. Он фотографирует объекты военной инфраструктуры Приморья, как выяснило следствие, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

14 сентября ФСБ сообщила о поимке россиянина, занимавшегося сбором секретной информации. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Любовь Ширижик
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