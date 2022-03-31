В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»

Kyodo: Япония снова назвала Южные Курилы оккупированными в «Синей книге по дипломатии»

Власти Японии вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией». Эти слова появились в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Власти страны снова назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными».

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"», — подчеркивается в сообщении агентства.