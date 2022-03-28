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Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах

Правительство Японии 25 марта направило властям России протест из-за учений на Курилах

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии направило протест российским властям из-за проведения военных учений на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, цитату приводит ТАСС.

«25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми», — рассказал он, комментируя учения на Курилах.

При этом еще 21 марта МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. Это объяснили введением Японией односторонних ограничений в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, в МИД пообещали выйти из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Японская сторона осудила эти шаги.

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Виктория Кондратьева
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