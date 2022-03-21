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Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией

В МИД России заявили о прекращении переговоров о мирном договоре с Японией

Фото: Екатерина Аристархова / РИА Новости

Россия отказывается ввести переговоры по мирному договору с Японией и прекращает диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Ведомство осудило действия японских властей из-за ситуации на Украине и указало на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России. Российская сторона также приняла решение прекратить безвизовые поездки японцев на острова.

Ранее Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».

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Анжелика Бережная
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