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Япония ввела новые санкции против 15 россиян и девяти предприятий

МИД Японии сообщил о введении санкции против РФ, в список вошли 15 физлиц и 9 предприятий

Фото: Frank Röder / Global Look Press

Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Он затронет 15 частных лиц и девять российских компаний.

Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.

Помимо этого, персональные санкции затронут директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, начальника главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, сенатора Сулеймана Керимова и бизнесмена Андрея Скоча.

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Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», «Роснефть аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганский машиностроительный завод» и «Уралвагонзавод».

Новый пакет

Это второй пакет санкций, которые Япония вводит на этой неделе. Предыдущий список был объявлен 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. Среди них оказались лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

76россиян и 12 предприятий

находятся под санкциями Японии на данный момент

Таким образом, всего на данный момент Япония ввела санкции против 76 частных лиц и 12 компаний из России. Их активы на территории Японии заморожены, а также фигурантам наложен запрет на проведение финансовых сделок.

16 марта Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине. Эта мера «лишит Россию торговых преференций» со стороны Токио.

Последствия санкций для Японии

Премьер-министр Японии заявил, что Токио осознает последствия, которые могут наступить из-за контрсанкций со стороны России, но продолжит демонстрировать свое единство с украинским народом.

Наша страна вместе со странами «семерки» принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. В отношении этого единого голоса гнева нашей страны и других стран — экономических санкций — Россия начала принимать ответные меры

Фумио Кисидапремьер-министр Японии

Он признал, что рост цен на нефть и газ ударил по мировым потребителям и международной экономике. При этом он заверил, что Токио не поддастся на российские угрозы и будет делать все, чтобы защитить «мир и порядок».

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Общие проекты

Несмотря на введенные санкции, не все японские компании спешат разорвать связи с российской экономикой. В частности, корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», в котором они являются акционерами.

Проект, реализуемый на Сахалине, позволяет поставлять энергоносители электроэнергетическим и газовым компаниям Японии. Из ежегодно производимых в рамках проекта 10 миллионов тонн около 60 процентов приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт сжиженного природного газа из России.

Кроме того, в Японии считают, что выход корпораций из проекта «Сахалин-2» оказался бы выгоден для России и Китая.

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Марина Совина
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