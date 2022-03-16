Премьер Японии Кисида заявил о лишении России режима наибольшего благоприятствования

Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования», — сказал он.

О том, что Япония намерена предпринять такой шаг, стало известно 15 марта. Как уточнил источник телеканала NHK, исключение России из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Токио.

В тот же день правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.

7 марта правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. В список, в который помимо стран Евросоюза, США, Великобритании и других вошла и Япония. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что этот шаг «вызывает сожаление».