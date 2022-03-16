Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования

Премьер Японии Кисида заявил о лишении России режима наибольшего благоприятствования
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования», — сказал он.

О том, что Япония намерена предпринять такой шаг, стало известно 15 марта. Как уточнил источник телеканала NHK, исключение России из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Токио.

Материалы по теме:
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Вчера

В тот же день правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.

7 марта правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. В список, в который помимо стран Евросоюза, США, Великобритании и других вошла и Япония. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что этот шаг «вызывает сожаление».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Крупная российская авиакомпания начнет летать в Казахстан на SSJ-100
Стало известно о последствиях лихорадки у Жириновского
Путин лично согласовал санкции против Байдена
Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя получил 100-процентный рейтинг
Кремль пригрозил лидерам недружественных стран персональными санкциями
Аллигатор забрался в бассейн и испортил тренировку команды пловцов
Валуев оценил вероятность массовой смены спортивного гражданства россиянами
Кремль обвинил Запад в отказе от священных для него ранее идей
В Кремле допустили улучшение ситуации вокруг Украины с помощью переговоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.