Правительство России утвердило список недружественных стран

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

В документе говорится, что российские граждане и компании могут расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из перечисленных недружественных государств. С этой целью должник просит российский банк открыть специальный рублевый счет «С» на имя зарубежного кредитора, на который перечислит выплаты в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа. Лимит до 10 миллионов рублей в месяц.

Указанные в списке страны ввели или присоединились к санкциям против России в связи с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Он был утвержден во исполнение указа президента России от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.