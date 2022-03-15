Япония ввела санкции против 17 россиян

Япония ввела санкции против 17 физлиц из России, в том числе 11 депутатов Госдумы

Правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы. Среди них оказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

«Новый миропорядок»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за действий России в ходе проведения спецоперации на Украине. По мнению японского политика, необходимость этого обусловлена «агрессивными действиями России», которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей, но мы хотели бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжать дискуссию по этому вопросу Фумио Кисида премьер-министр Японии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал заявление японского премьера, предупредив, что, если мир пойдет по пути реформирования Совета Безопасности ООН, вся система международной безопасности может рухнуть.

Если гипотетически мир пойдет по этому пути, тогда вся система международной безопасности в момент разрушится. Премьер-министр Японии даже не понимает, <…> что таким образом мир разделится на две части, а система безопасности, которая хоть как-то работала в рамках Организации Объединенных Наций, разрушится Сергей Цеков член комитета Совета Федерации по международным делам

При этом, политик напомнил, что Япония не проявила большой принципиальности, в частности, в отношении США, когда они развязывали войны против многих стран.

Недружественная страна

7 марта правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Как отметили в российском кабмине, указанные в списке страны ввели или присоединились к санкциям против России в связи с проведением специальной операции ВС РФ на Украине.

В список, в который помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония. В ответ на это японский кабмин направил России протест. По словам генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, этот шаг «вызывает сожаление».

Обозначение [Японии] Россией как недружественной страны вызывает сожаление, нами был выражен протест Хирокадзу Мацуно генеральный секретарь кабинета министров Японии

«Сахалин-2»

Несмотря на дипломатические разногласия между двумя странами, санкции со стороны Токио, а также поддержку введения ограничений со стороны других стран, японские компании не спешат оставлять российские проекты.

Позиция Японии в отношении своих интересов на Сахалине сильно отличается от Европы и США Nikkei

В частности, корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», в котором они являются акционерами. Проект, реализуемый на Сахалине, позволяет поставлять энергоносители электроэнергетическим и газовым компаниям Японии.

Представители министерства экономики, торговли и промышленности подчеркнули важность национальных интересов в этом вопросе. В рамках проекта 10 миллионов тонн около 60 процентов приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт сжиженного природного газа из России.

Кроме того, считают они, выход японских корпораций из проекта «Сахалин-2» оказался бы выгоден для России и Китая.