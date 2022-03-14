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В Совфеде назвали возможное последствие реформирования Совбеза ООН

Цеков заявил о разрушении системы международной безопасности при реформировании СБ ООН

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Если мир пойдет по пути реформирования Совета Безопасности ООН, вся система международной безопасности может рухнуть. Такое последствие назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

Таким образом он дал комментарий заявлению японского премьера Фумио Кисида, который указал на необходимость проведения реформы Совета Безопасности ООН на фоне спецоперации России по защите Донбасса. По словам сенатора, весь мир разделится на две части, а система безопасности, работающая в рамках Организации Объединенных Наций, просто разрушится.

Вместе с тем политик добавил, что Япония не проявила большой принципиальности, в частности, в отношении США, когда они развязывали войны против многих стран.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте страны заявил о необходимости формирования нового мирового порядка. Он напомнил, что Япония в течение долгого времени выступала за реформирование данного органа ООН, в том числе по вопросу о том, кто обладает в совете правом вето.

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Сергей Истомин
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