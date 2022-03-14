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В Японии выступили за создание нового мирового порядка

Премьер-министр Японии заявил Кисида о необходимости создания нового мирового порядка

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте страны заявил о необходимости формирования нового мирового порядка. Его слова приводит ТАСС.

По мнению японского политика, необходимость этого обусловлена «агрессивными действиями России», которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Премьер напомнил, что Япония долгое время выступала за реформирование данного органа ООН, особенно по вопросу о том, кто обладает в совете правом вето.

Несмотря на то, что реформа Совбеза является непростой задачей, Токио намерено продолжать дискуссию по данному вопросу с другими странами, в первую очередь — с Францией, отметил Кисида.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Он предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Ксения Назарова
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