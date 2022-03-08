Япония заявила протест из-за внесения в список недружественных стран России

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мацуно, внесение Японии Россией в качестве недружественной страны «вызывает сожаление». «По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — добавил он.

7 марта правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Указанные в списке страны ввели или присоединились к санкциям против России в связи с проведением специальной операции ВС РФ на Украине. Он был утвержден во исполнение указа президента России от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».