В Японии осознали последствия контрсанкций России

Премьер Японии Кисида заявил, что страна может испытать удар из-за контрсанкций России

Япония осознает последствия, которые могут наступить из-за контрсанкций со стороны России, но продолжит демонстрировать свое единство с украинским народом. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает РИА Новости.

«Наша страна вместе со странами "семерки" принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. В отношении этого единого голоса гнева нашей страны и других стран — экономических санкций — Россия начала принимать ответные меры», — высказался глава японского правительства.

Он признал, что рост цен на нефть и газ ударил по мировым потребителям и международной экономике. «Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар», — предостерег Фумио Кисида. При этом он заверил, что Токио не поддастся на российские угрозы и будет делать все, чтобы защитить «мир и порядок».

Ранее Япония на фоне событий на Украине лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле. О том, что Япония намерена предпринять такой шаг, стало известно 15 марта. Как уточнил источник телеканала NHK, исключение России из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Токио.

В тот же день правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.