Япония лишит Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Япония в среду может лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Япония лишит Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины, такое решение принял премьер страны Фумио Кисида, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как уточнил источник издания, официально о соответствующем решении может быть объявлено уже в среду, 16 марта. Исключение России из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Токио.

Во вторник, 15 марта, Япония расширила список товаров и технологий, которые нельзя экспортировать в Россию, до 300 позиций.

При этом Япония направила снаряжение, палатки и теплую одежду на Украину через Польшу. Бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, который должен доставить их в один из аэропортов Польши, откуда помощь направится на Украину.

24 февраля российский лидер Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной операции на Украине.