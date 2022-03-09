Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония направила снаряжение на Украину через Польшу

NHK: Япония направила снаряжение, палатки и теплую одежду на Украину через Польшу

Фото: Carl Court / AP

Япония направила снаряжение, палатки и теплую одежду на Украину через Польшу. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации медиа, бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши, откуда помощь направится на Украину.

В конце февраля Киев письменно уведомил японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в поставках вооружений, в том числе боеприпасов, противотанковых ракет и ракет класса «земля — воздух». Однако в Токио сочли, что отправка на Украину оружия и боеприпасов нарушит принципы, связанные с поставками вооружений за рубеж. В итоге Япония решила передать Киеву гуманитарную помощь и снаряжение.

8 марта глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о закрытии въезда в регион представителям властей Японии. Так он отреагировал на введение Токио санкций против него. Он отметил, что японские власти запретили ему финансовую деятельность в стране, а также заморозили его активы, «которых у него в Японии отродясь не было». Руководитель Чечни подчеркнул, что разрешит властям Японии въезд на территорию республики исключительно для посещения «психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
Психолог назвала способы снижения тревоги
В Приамурье главу района заподозрили в превышении полномочий
США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России
Минобороны опубликовало секретные документы Украины о наступлении на Донбасс
Предсказана стоимость аренды для москвичей
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Женщина инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным
Торговые сети побоялись перебоев с поставками детского питания
Оценены шансы Макрона переизбраться на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.