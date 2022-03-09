Япония отказала Украине в поставках вооружений

Украина обращалась к Японии с просьбой о поставках вооружений, в том числе ракет, однако получила отказ, так как это нарушает японское законодательство. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

По данным собеседников агентства, в конце февраля Киев письменно уведомил японского министра обороны Нобуо Киси о том, что а нуждается в поставках вооружений, в том числе боеприпасов, противотанковых ракет и ракет класса «земля — воздух».

Однако в Токио сочли, что отправка на Украину оружия и боеприпасов нарушит принципы, связанные с поставками вооружений за рубеж. В итоге Япония решила передать Киеву бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, фото- и видеоаппаратуру, палатки, санитарные средства, продовольствие и электрогенераторы.

В 2014 году Япония отказалась от запрета на экспорт оружия и военных технологий, действовавшего почти 50 лет, введя при этом жесткий регламент. В частности, речь идет об отказе экспорта в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта или под санкциями Совета Безопасности ООН. Вооружения разрешено поставлять лишь в случае, если это «вносит вклад в дело мира и способствует обеспечению безопасности Японии».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявила, что система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome) не может быть оперативно поставлена на Украину, поскольку «для этого требуются подготовка, способность размещать ее и многое другое». Вместе с тем она допустила поставку Украине оружия и военной техники со стороны Запада.