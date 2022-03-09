США объяснили отказ в оперативной поставке «Железного купола» Украине

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome) не может быть оперативно поставлена на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает РИА Новости.

«Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить [систему] Iron Dome. Для этого требуются подготовка, способность размещать ее и многое другое», — заявила Нуланд.

По словам заместителя госсекретаря, есть другие вещи из списка Киева, которые США смогут осуществить, например, запросы на поставку оружия и военной техники со стороны Запада.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что «Железный купол» не сможет обеспечить защиту стратегических объектов на Украине. Отвечая на вопрос о заинтересованности страны в покупке «Железного купола», Резников сообщил, что система ПРО компании Rafael не решит вопрос защиты стратегических объектов на Украине. Глава оборонного ведомства отметил, что в Израиле «Железный купол» обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.