На Украине рассказали о ненужности «Железного купола»

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не сможет обеспечить защиту стратегических объектов на Украине. О ненужности системы министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в ходе брифинга, передает Defence Express.

Отвечая на вопрос о заинтересованности страны в покупке «Железного купола», Резников сообщил, что система ПРО компании Rafael не решит вопрос защиты стратегических объектов на Украине.

Глава оборонного ведомства отметил, что в Израиле «Железный купол» обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью. Резников добавил, что система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории Украины. Он также подчеркнул важность развития украинских систем ПРО.

В сентябре обозреватель «Известий» Антон Лавров отметил, что вместо военного строительства Украина занимается поиском оружия для отражения всех фантомных атак.

Ранее в том же месяце в США допустили размещение системы ПРО «Железный купол» на Украине. В публикации Politico отметили, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 год предусматривает передачу Украине систем ПРО.