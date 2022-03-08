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Кадыров закрыл властям Японии въезд в Чечню

Кадыров объявил о закрытии въезда в Чечню властям Японии из-за санкций против него

Фото: Globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о закрытии въезда в регион представителям властей Японии. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на введение Токио санкций против него.

Кадыров посетовал на то, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу». Он отметил, что японские власти запретили ему финансовую деятельность в стране, а также заморозили его активы, «которых у него в Японии отродясь не было».

Руководитель Чечни подчеркнул, что разрешит властям Японии въезд на территорию республики исключительно для посещения «психбольниц в селениях Брагуны и Самашки». Он добавил, что ему «плевать на любые санкции любой страны».

Ранее Токио ввел персональные санкции против 20 россиян и 12 белорусов, а также двух российских и десяти белорусских организаций. Под третий пакет японских санкций помимо Кадырова попали журналист Владимир Соловьев, руководитель администрации президента России Алексей Громов, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и другие.

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Евгений Шульгин
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