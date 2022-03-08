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Япония объявила о новых санкциях против России и Белоруссии

МИД Японии: Токио ввел персональные санкции против 20 россиян и 12 белорусов

Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония объявила о новых санкциях против России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве иностранных дел страны рассказали, что дополнительные ограничительные меры были введены против 20 россиян и двух российских организаций, а также 12 белорусов и 10 белорусских организаций. Так, под третий пакет японских санкций попали руководитель администрации президента России Алексей Громов, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие.

Также ограничительные меры были введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря белорусского президента Белоруссии Натальи Эйсмонт и министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова. Санкционный список пополнили такие организации, как ЧВК «Вагнер», группа компаний Synesis, ЗАО «Белтехэкспорт».

1 марта кабмин Японии утвердил введение экспортных санкций против целого ряда российских компаний и организаций, а также заморозил активы представителей российских властей и российских банков. 3 марта стало известно, что ограничения коснутся тех кредитных учреждений, что отключены также от SWIFT. Кроме того, был введен и запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала России.

Позже премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония собирается ввести санкции в отношении российских бизнесменов — дзайбацу, «денежного клана»

Марина Совина
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