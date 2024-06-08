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04:45, 8 июня 2024Силовые структуры

Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет за злоупотребления при строительстве ЦКАД. Что известно об уголовном деле?

«Ъ»: для экс-главы «Автодора» Кельбаха запросили 14 лет за ущерб в ₽ 2 млрд
Сергей Кельбах

Сергей Кельбах. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Обвинение в ходе прений запросило для экс-главы госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014-2018 годах.

Процесс над 65-летним Кельбахом идет с мая 2022 года в Тверском суде Москвы. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ) против него было возбуждено в марте 2019 года.

Прокурор по трем вменяемым в вину подсудимому эпизодам запросил для него практически максимальный срок — 14 лет лишения свободы из 15 возможных.

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Следствие оценивает ущерб в сумму более двух миллиардов рублей

Изначально Кельбаха, который в 2019 году уже был уволенным из госкомпании по собственному желанию, подозревали в хищениях при строительстве ЦКАД. Но уже в 2021 году, когда его вызвали на очередной допрос и задержали, ему было предъявлено обвинение в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве первой очереди ЦКАД.

По версии следствия, в 2015 году Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 миллиона рублей, а в 2017-м неправомерно выделил дополнительный аванс АО «Крокус Интернешнл» на два миллиарда рублей.

Также Кельбаха обвиняют в незаконной выплате ОАО «Союздорпроект» 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД. Следствие установило, что эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой. В СК считают, что обвиняемый действовал из соображений карьерного роста и получения премий.

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Защита Кельбаха отказалась комментировать запрошенный срок

Как пишет «Коммерсантъ», защита Кельбаха не стала комментировать ни запрошенный прокурором срок, ни вменяемые фигуранту в вину деяния.

Ранее адвокат Кельбаха заявлял, что его клиент не мог единолично принимать решения по строительству, это находилось в ведении коллегиального органа управления госкомпании, а деньги в рамках спорных сделок распределялись уже после увольнения Кельбаха из «Автодора».

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Деятельность Кельбаха неоднократно критиковали

Сергей Кельбах был назначен на должность главы «Автодора» в декабре 2011 года. В 2015 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, объявил ему выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Регулярно критиковала госкомпанию и Счетная палата за неэффективное использование денег и неспешность в работе.

Проект ЦКАД готовился еще в начале 2000-х. Эта магистраль по плану должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Работы планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика. Кольцевая магистраль в итоге вводилась поэтапно, но уже при новом руководителе: последний участок был запущен в июле 2021 года.

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      Марина Совина
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